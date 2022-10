The Office PL powraca z drugim sezonem. Pierwszy zwiastun i data premiery

Canal+ poinformował o szczegółach premiery drugiego sezonu The Office PL. Polska wersja Biura cieszyła się sporą popularnością i w marcu bieżącego roku podjęto decyzję o drugim sezonie, jednocześnie obiecując, że premiera nastąpi jeszcze w 2022 roku. Twórcy spełnili obietnicę i Canal+ właśnie oficjalnie ogłosiło, że The Office PL powróci już 4 listopada.

Drugi sezon ponownie skupi się na różnych przygodach pracowników Kropliczanki i ich ekscentrycznego szefa Michała Holca, granego przez Piotra Polaka. Nowa seria będzie się składać z 12 odcinków, w których poznamy nowe postacie. Głównym wątkiem nadchodzącego drugiego sezonu będzie rywalizacja Michała i Patrycji o posadę w warszawskiej centrali firmy. Niestety w nowych odcinkach zabranie Franka granego przez Mikołaja Matczaka. Pierwszy zwiastun drugiej serii The Office PL zobaczycie poniżej.

Dobrze napisane postacie to klucz do sukcesu tego serialu. Polski odbiorca widzi lekkie nawiązania do anglojęzycznych bohaterów, ale nie są one ich kopiami. Udało nam się stworzyć unikalne wersje polskich odpowiedników Michaela czy Dwighta, które bardzo szybko zdobyły sympatię wśród widzów. W drugim sezonie zobaczymy znacznie więcej historii związanych z najpopularniejszymi postaciami – powiedziała Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych CANAL+ Polska.