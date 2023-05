The Office PL 3 na pierwszej zapowiedzi. Ruszyły zdjęcia do nowego sezonu

Trzeci sezon The Office PL już znajduje się w produkcji. Canal+ Polska oficjalnie potwierdziło, że właśnie ruszyły prace na planie nowych odcinków. Premiery możemy spodziewać się jeszcze tej jesieni. Wraz z ogłoszeniem startu zdjęć do The Office PL 3 pojawiła się krótka zapowiedź nowych odcinków, którą zobaczycie poniżej.

The Office PL – trzeci sezon już w produkcji

Pracowników Kropliczanki czekają kolejne duże zmiany, wyzwania i sytuacje, które wystawią ich nerwy i cierpliwość na próbę. Patrycja ma kolejny pomysł, który tym razem może przejść do historii, Michał będzie walczył o przetrwanie na stanowisku prezesa i zmagać się ze zdradą najlepszego przyjaciela, a do tego wojna o serce Asi – wszystko to i więcej będzie nas czekać w trzecim sezonie The Office PL. Zobaczymy również dwie nowe postacie, w które wcielą się Mateusz Król (Kryptonim Polska) i Małgorzata Gorol (Śubuk).

Widzowie pokochali humor codziennych zmagań biurowych bohaterów THE OFFICE PL, dlatego decyzja o realizacji trzeciego sezonu zapadła praktycznie od razu. Dzięki temu serialowi i naszym innym najnowszym produkcjom, CANAL+ wypełnia niszę inteligentnych i zabawnych polskich komedii. Po ich odbiorze widać, że widzom bardzo brakowało seriali, przy których można się wspólnie pośmiać, a żarty i powiedzenia bohaterów z ekranu podbijają social media – powiedziała Beata Ryczkowska, dyrektorka produkcji oryginalnych i koprodukcji CANAL+ Polska.