The Office bez wielkiej gwiazdy. Aktor z oryginalnej serii nie wystąpi w nowym serialu

Gwiazda oryginalnego The Office przyznała, że nie ma zamiaru wracać do swojej roli w nowej produkcji.

W ubiegłym tygodniu Universal Pictures potwierdziło zamówienie pełnego sezonu nowego The Office dla platformy Peacock. Niezatytułowany jeszcze serial nie będzie restartem serii, ale serialem istniejącym w tym samym świecie, co produkcja poświęcona pracownikom Dunder Mifflin. Tym razem historia skupi się na lokalnej gazecie codziennej i wydawcy, który za wszelką cenę próbuje zwiększyć sprzedaż. Twórca serialu, Greg Daniels, w jednym z wywiadów zasugerował, że będzie możliwość przywrócenia niektórych postaci z oryginalnej wersji. Jednak jeden z aktorów już zapowiedział, że nie ma zamiaru wracać do swojej roli.

The Office – Steve Carell nie pojawi się w nowym serialu

Steve Crrell, który wcielał się w The Office w Michael Scotta, nie chce wracać do swojej słynnej roli. Aktor stwierdził, że serial obejrzy, ale nie pojawi się na planie, aby wystąpić chociaż gościnnie.