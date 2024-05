Nowe The Office z oficjalnym zamówieniem. Znamy miejsce akcji serialu

Nowa wersja The Office staje się faktem. Nie będzie to jednak restart serii, ale osobna produkcja do oryginalnego amerykańskiego serialu, która będzie istnieć w tym samym świecie. NBCUniversal oficjalnie potwierdziło, że niezatytułowane jeszcze nowe The Office otrzymało oficjalne zamówienie i serial trafi na platformę Peacock.

The Office – zamiast firmy papierniczej będzie gazeta codzienna

Jak dowiadujemy się z oficjalnego opisu fabuły, ekipa filmowa, która uwieczniła oddział Dunder Mifflin w Scranton, szukając nowego tematu, natrafia na podupadającą gazetę codzienną ze Środkowego Zachodu Ameryki i ich wydawcę, próbującego podwyższyć sprzedaż przy pomocy reporterów-wolontariuszy.