The Odyssey z olbrzymim budżetem. Będzie to najdroższy film Christophera Nolana

Ekranizacja Odysei napisanej przez Homera w około VIII wieku p.n.e, już teraz stała się jednym z najbardziej wyczekiwanych filmów najbliższych lat. Szczególnie ze względu na postać reżysera, czyli Christophera Nolana, dla którego będzie to pierwszy projekt, rozgrywający się w starożytności. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Nolan nakręci swój film w trzech krajach w zaledwie trzy miesiące, co wydaje się niesamowicie krótkim okresem zdjęciowym, jak na tak monumentalną i epicką historię o olbrzymim budżecie. Już wcześniej podawano, że będzie to najdroższy film w karierze Christophera Nolana, ale dopiero teraz ujawniono, ile konkretnie Universal Pictures przeznaczy na stworzenie Odysei.

The Odyssey będzie kosztowało aż 250 milionów dolarów

Dziennikarz Matt Belloni z serwisu Puck poinformował, że The Odyssey pochłonie aż 250 milionów dolarów. Będzie to najdroższy film Nolana, ex aequo z Mroczny Rycerz Powstaje z 2012 roku, którego realizacja pochłonęła tyle samo pieniędzy.