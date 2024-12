Odyseja Christophera Nolana najdroższym filmem w jego karierze. To będzie monumentalna produkcja

Jeszcze przed świętami wytwórnia ujawniła pierwsze oficjalne szczegóły nowego filmu Christophera Nolana. Okazało się, że jego najnowszy projekt to The Odyssey, czyli ekranizacja popularnej Odysei napisanej przez Homera w około VIII wieku p.n.e. Będzie to epicka, monumentalna produkcja, która pokaże starożytny grecki świat, jakiego w kinie już dawno nie widzieliśmy. Aby to uczynić, potrzebne będą ogromne pieniądze i już teraz pojawiły się doniesienia, że Universal Pictures nie będzie oszczędzał na budżecie nowego filmu reżysera.

The Odyssey najdroższym filmem Christophera Nolana

Chociaż nie padły żadne kwoty, to Odyseja Christophera Nolana ma być najdroższym filmem w całej jego karierze. Dotychczasowym rekordzistą pozostaje Mroczny Rycerz Powstaje z 2012 roku, który pochłonął aż 250 milionów dolarów. Możemy więc spodziewać się budżetu The Odyssey w granicach 250-300 mln dolarów.