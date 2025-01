Odyseja Christophera Nolana powstanie w trzy miesiące? Bardzo krótki okres zdjęć

Chociaż będzie to wielkie widowisko, to Nolan zaplanował bardzo krótki okres zdjęciowy do swojego nowego filmu.

W wakacje przyszłego roku czeka nas nowy film Christophera Nolana. Tym razem słynny reżyser bierze się za klasyczny grecki epos, a konkretniej Odyseję Homera. Jeszcze w ubiegłym roku poznaliśmy pierwsze szczegóły o projekcie, który według doniesień ma być najdroższą produkcją w karierze brytyjskiego twórcy. Niedawno podano również informacje, kto skomponuje ścieżkę dźwiękową do filmu, a teraz pojawiły się szczegóły rozpoczęcia prac nad produkcją. Okazuje się, że film będzie kręcony w trzech krajach, a Nolan zaplanował bardzo krótki okres zdjęciowy jak na tak dużą produkcję.

Odyseja Christophera Nolana powstanie w zaledwie cztery miesiące

Jak podał serwis Production Weekly zdjęcia do Odysei mają rozpocząć się już w tym miesiącu i potrwają do kwietnia. Brytyjski reżyser chce szybko nakręcić swój film, jako że do współpracy zaprosił m.in. Toma Hollanda, który ma sporo zobowiązań wobec Marvela, a także Zendayę, która jeszcze w tym roku rozpocznie prace nad Diuną 3. Coraz częściej plotkuje się również o udziale Roberta Downeya Jr., który również pojawi się w tym roku na planie Avenegers: Doomsday, gdzie wcieli się w jedną z głównych ról. Wszystko to spowodowało, że Nolan musiał być świadomy, że będzie musiał szybko nakręcić swój film, jeżeli chce utrzymać wszystkie te gwiazdy.