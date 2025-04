Recenzja filmu Powrót Odyseusza - powrót Pasoliniego do nieszczególnego miejsca

Niniejszy film nie koncentruje się na przygodach Odyseusza podczas podróży powrotnej, jak chociażby Odyseja z 1997 roku (adaptacja Andrieja Konczałowskiego) czy wcześniejszy serial z 1968 roku (opatrzony tym samym tytułem), a na samym przybyciu do jego dawno niewidzianego królestwa. Widzimy zatem wyrzuconego przez fale wynędzniałego i poranionego króla (Ralph Fiennes), który cudem unika śmierci. Zapoznajemy się także z sytuacją Itaki, a zatem oglądamy Penelopę (Juliette Binoche) osaczoną przez „szlachetnych” zalotników, śledzimy poczynania tych ostatnich, czyli metaforyczny i dosłowny gwałt na mieszkańcach Itaki i samej wyspie. Pasolini powoli snuje opowieść, ukazując coraz mniej wyrafinowaną presję na domniemaną wdowę po Odyseuszu i otwarte groźby wobec królewicza Telemacha (Charlie Plummer), rozpanoszenie się przybyszów w zamku, plądrowanie dobytku i krzywdzenie poddanych królowej, która pozostała nią jedynie z nazwy.

To, co widzimy na ekranie, można odczytać jako ironiczne odniesienia do wcześniejszych wydarzeń, przewrotność i okrucieństwo fatum, powtarzalność nici schodzącej z wrzeciona Mojry. Oto bowiem w domu Odyseusza naruszone zostaje święte prawo gościnności Hellady, tak jak kiedyś naruszył je Parys w Sparcie, dochodzi też do przelewu krwi i cierpienia niewinnych, tak jak wcześniej w murach Troi wskutek podstępu najsprytniejszego z przywódców wyprawy. Władca zostaje odnaleziony i zabrany do domu przez pasterza Eumajosa (Claudio Santamaria), po czym – zachowując anonimowość – powoli dochodzi do siebie, otoczony opieką poddanego i jego rodziny. Następnie traktowany przez zalotników jak zwykły żebrak odwiedza zamek i królową, rozpoznany jedynie przez starą piastunkę (Angela Molina).

Zbrodnia i kara

Interesujące jest spotkanie z żoną – Binoche świetnie oddaje stan Penelopy, fakt, że bohaterka od początku zdaje się rozpoznawać Odyseusza. Mężczyzna wydaje się jej znajomy, a zarazem nie ma ona pewności, przez co zarówno otwierają się rany, jak i rozbudzona zostaje nadzieja. Dzięki temu później mocno wybrzmiewa kwestia, czy wciąż jest on człowiekiem, którego znała, z którym łączyła ją wspólna przeszłość i za którym tęskniła. Sam król Itaki nie wie, czy nim jest, uważa, że nie zasługuje na to, by powrócić na łono rodziny i ponownie zasiąść na tronie. Fiennes pokazuje ból człowieka, który widział i stracił zbyt wiele, rozumie, że stał się osobą, którą dawniej by gardził i gardzi teraz – mordercą niewinnych, a także kimś, kto na całe lata pozostawił żonę i syna na pastwę losu. I tu dosadnie wybrzmiewa inna scena, kiedy to Telemach ogłasza, czego się dowiedział o tym, gdzie przebywał ojciec, zamiast wrócić do domu.

Pasolini zgrabnie nadaje nowy wymiar, przewartościowując motywy z epopei Homera (na przykład kilka lat spędzone na wyspie nimfy Kalypso) i zastanawiając się nad psychiką i osobowością swoich bohaterów. Penelopa, której postać była w utworach wielokrotnie rozwijana i przedstawiana na różne sposoby (wraz z uwypuklaniem innych cech jej działań lub elementów trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła), jest tu przede wszystkim kobietą o wielkiej wewnętrznej sile, która jednak znajduje się u kresu wytrzymałości. Przedstawia się ją jako zręczną polityczkę – która podstępem powstrzymuje mężczyzn, choć wie, że pomimo iż potrzebna jest żywa, to igra ze śmiercią – a jednocześnie osobę zagubioną. Twórca sugeruje, że królowa próbuje utrzymać w ryzach swoje własne pragnienia, zachować resztki kontroli nad własnym życiem i chronić syna przed... dorosłością w tym świecie. Mamy zatem niejednoznaczność, niepokojącą energię w relacji z Antinoosem (Marwan Kenzari) i możemy zadać sobie pytanie, czy więcej tu potrzeby odrzucenia samotności, bycia kochaną, adorowaną, cenioną dla siebie samej, a nie dla władzy nad Itaką, czy też konieczności zadbania o bezpieczeństwo królewicza. Tak czy inaczej, element ten po części odwołuje się do wersji Apollodora z Aten, w której znużona Penelopa nie jest niezachwianym posągiem wierności i oczekiwania, po czym zostaje wygnana przez Odyseusza. Wracając do filmowej relacji z Telemachem, nie chce ona, żeby stracił niewinność, stając się zabójcą, boi się też, że gdy straci syna z oczu, ów zostanie zabity. Oczywiście jej poczynania są tyleż daremne, co w pewnym stopniu egoistyczne. Telemach pragnie wyrwać się z tego miejsca, zyskać sprawczość i wolność, ale też chronić matkę, do której zarazem czuje coraz większą niechęć, więc zachowuje się agresywnie, wyszukując „racjonalne” powody, oskarżenia o hipokryzję i niewierność, by ją odepchnąć. Wszystko to jest bardzo ważne, podobnie jak symptomatycznie wyeksponowany zespół stresu pourazowego Odysa.