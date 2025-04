Yasuke doczeka się epickiego aktorskiego filmu. Japoński gigant łączy siły z południowoafrykańskim studiem

Mogłoby się wydawać, że przez decyzję Ubisoftu, aby jednym z głównych bohater osadzonego w feudalnej Japonii Assassin’s Creed Shadows był Yasuke, na długo pogrzebie wszystkie projekty związane z tym historycznym afrykańskim wojownikiem, który według nieoficjalnych źródeł mógł zostać mianowany na samuraja. Nic jednak bardziej mylnego i japońskie studio Toei Company właśnie ogłosiło, że nawiązało współpracę z południowoafrykańską firmą Pambili Media, założoną przez reżysera Mandlę Dube, w celu realizacji historycznego epickiego filmu, znanego pod roboczym tytułem Yasuke - Way Of The Butterfly.

Yasuke - Way Of The Butterfly – Toei pracuje nad ekranizacją historii słynnego afrykańskiego wojownika

Film, który napisze i wyreżyseruje Dube, to rzadka współpraca na linii Japonia–Afryka. Projekt jest częścią sześciu filmów rozwijanych przez Pambili Media, wspieranych przez Industrial Development Corporation of South Africa (IDC). Historia Yasuke rozgrywa się na tle imperium Mwenemutapa i jego handlowych powiązań z Indiami, Chinami oraz Azją Wschodnią. Twórcy zapowiadają „epickie międzynarodowe wydarzenie filmowe zakorzenione w nieopowiedzianej historii i międzykontynentalnym dziedzictwie”.