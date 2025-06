The Odyssey na pierwszym plakacie. Znamy szczegóły nadchodzącego zwiastuna

Chociaż prace na planie The Odyssey, czyli najnowszej produkcji Christophera Nolana jeszcze się nie zakończyły, to Universal Pictures już rozpoczyna kampanię promocyjną wokół filmu, który zadebiutuje w kinach dopiero za rok. Do sieci właśnie trafił pierwszy plakat ekranizacji Odysei, który wyświetlany jest na ekranach w kinach sieci AMC. Nie zdradza on zbyt wiele poza urwaną kamienną głową jednego z greckich posągów oraz oficjalnym sloganem, który brzmi „przeciwstaw się bogom”. Plakat zobaczycie poniżej.

The Odyssey – pierwszy plakat nowego filmu Christophera Nolana

Ujawniono także kolejne szczegóły nadchodzącego zwiastuna The Odyssey. Już wcześniej spekulowano, że materiał będzie można obejrzeć przed seansami Jurassic World: Odrodzenie, czyli od 4 lipca, a niedługo później ma trafić do sieci. Okazuje się jednak, że nie będzie to pełnoprawny zwiastun, ale trwający zaledwie 15-20 sekund teaser. Prawdopodobnie nie pokaże on zbyt wiele poza kilkoma monumentalnymi scenografiami i głównymi bohaterami.