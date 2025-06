The Odyssey od Christophera Nolana ocenione. Kiedy pierwszy zwiastun?

Jeden z najbardziej oczekiwanych filmów 2026 roku wciąż znajduje się na etapie zdjęć. Chociaż plotkowano, że The Odyssey zostanie nakręcone w zaledwie kilkanaście tygodni, to prace na planie trwają już od pięciu miesięcy, a według ostatnich doniesień produkcja powstała zaledwie w połowie. Najwidoczniej projekt rozrósł się do ogromnych, tytanicznych rozmiarów i twórcy potrzebują więcej czasu, aby nakręcić cały materiał. Mimo to film już teraz miał zostać oceniony i Odysei przyznano oficjalną kategorię wiekową.

The Odyssey otrzymało kategorię wiekową

Scooper MyTimeToShineHello twierdzi, że The Odyssey podąży drogą poprzednich filmów Christophera Nolana, w tym nagrodzonego Oscarem Oppenheimera i będzie produkcją przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych widzów. Z tego powodu Odysei przyznano ocenę R. Chociaż scooper nie ujawnił żadnych szczegółów, to biorąc pod uwagę homerowski oryginał, poemat zawiera wiele przemocy, scen erotycznych i inne elementy, które mogą uzasadnić wysoką kategorię wiekową.