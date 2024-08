W tym horrorze psychologicznym zostaniemy badaczem zjawisk paranormalnych. The Occultist na świetnym zwiastunie

Pojawiły się dobre wieści dla miłośników horrorów psychologicznych. Zapowiedziano bowiem nową produkcję, która pozwoli wcielić się w postać badacza zjawisk paranormalnych, zatytułowaną The Occultist. Do sieci trafił również pierwszy zwiastun.

Pierwszy zwiastun The Occultist

Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun The Occultist – horroru psychologicznego, w którym wskoczymy w buty badacza zjawisk paranormalnych. Jak widzimy na materiale, wyposażony w mistyczne wahadło bohater udaje się do opuszczonej posiadłości, nawiedzanej przez duchy. Cinematic trailer znajduje się na dole wiadomości.

Jeśli zaś chodzi o samą rozgrywkę, The Occultist zaoferuje akcję z perspektywy pierwszej osoby. Główny bohater unika jednak bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikami, stawiając na skradanie się. W opisie na platformie Steam czytamy, że tytuł zaoferuje „grafikę nowej generacji” i „oszałamiającą oprawę wizualną”.