Powrót po głośnej Pasji. Mel Gibson ujawnia pierwsze zdjęcie ze Zmartwychwstania Chrystusa

Jakub Piwoński
2026/05/22 10:30
Kontynuacja głośnej Pasji zapowiada się na ogromne i bardzo ambitne przedsięwzięcie. Film trafi do kin w dwóch częściach.

Zmartwychwstanie Chrystusa bez wątpienia należy dziś do najgłośniejszych i najbardziej intrygujących nadchodzących premier. Mel Gibson wraca bowiem do świata Pasja — filmu, który przed laty wywołał gigantyczne emocje i stał się jednym z największych religijnych fenomenów w historii kina. Teraz projekt zaczyna nabierać realnych kształtów.

Zmartwychwstanie Chrystusa na pierwszym zdjęciu

Gibson ujawnił właśnie pierwsze zdjęcie z filmu, prezentując nowe wcielenie Jezusa Chrystusa. W główną rolę wciela się fiński aktor Jaakko Ohtonen, który zastępuje Jima Caviezela znanego z oryginalnej Pasji. Reżyser potwierdził również, że zdjęcia do projektu zostały już zakończone po wyjątkowo długim, 134-dniowym okresie produkcji.

Największą niespodzianką okazały się jednak nowe daty premier. Film zostanie podzielony na dwie części. Pierwsza trafi do kin 6 maja 2027 roku, natomiast druga została przesunięta aż na 25 maja 2028 roku. Według Gibsona obie części mają debiutować w okresie chrześcijańskiego święta Wniebowstąpienia.

Sam projekt zapowiada się znacznie bardziej widowiskowo niż Pasja. Reżyser już wcześniej określał film jako „superambitny” i porównywał go wręcz do „kwasowego tripu”. Produkcja ma pokazać między innymi walki aniołów i demonów oraz zejście Chrystusa do piekieł. Wszystko wskazuje więc na to, że Gibson chce stworzyć religijne widowisko o dużo większej skali niż poprzedni film.

Co ciekawe, twórca zdecydował się również na dość istotną zmianę względem Pasji. Tym razem dialogi mają być prowadzone po angielsku, a nie po aramejsku czy hebrajsku. Według doniesień decyzja ma pomóc filmowi dotrzeć do szerszej publiczności.

W obsadzie pojawi polska aktorka, Kasia Smutniak, która zagra Marię. Z kolei Marię Magdalenę zagra Mariela Garriga, apostoła Piotra — Pier Luigi Pasino, a Poncjusza Piłata — Riccardo Scamarcio. Pytanie pozostaje tylko jedno — czy Mel Gibson po raz kolejny zdoła zachwycić widzów epickim religijnym widowiskiem, czy może tym razem ambicje okażą się zbyt wielkie nawet jak na twórcę Pasji?

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/5/21/the-resurrection-of-the-christ-first-image-reveals-new-jesus-as-mel-gibson-delays-part-two-to-may-2028

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




