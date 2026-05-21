Nowy serial science fiction od twórców Stranger Things zadebiutował na Netflixie. Czy platforma ma wielki hit?

Właśnie dzisiaj na Netflixie zadebiutowało The Boroughs, czyli nowy serial science fiction, którego producentami są bracia Duffer, twórcy Stanger Things. Ośmioodcinkowa produkcja jest już dostępna w całości na platformie, a wraz z pojawieniem się serialu w bibliotece Netflixa, do sieci trafiły pierwsze recenzje. I wygląda na to, że The Boroughs to propozycja dla fanów fantastyki naukowej, którą nie można przegapić.

Obecnie na Rotten Tomatoes The Boroughs może pochwalić się tylko dwiema recenzjami, ale obie są pozytywne. O wiele więcej zagregowano na Metacritic, gdzie średnia ocena wynosi 72/100 z 13 recenzji. Wynika z nich, że Netflix dostarczył kolejny ciekawy serial, który niestety może przepaść przez nikłą promocję. Wielu recenzentów jest jednak zachwyconych The Boroughs. Wybrane opinie przeczytacie poniżej.