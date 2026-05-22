Yellowstone wróciło. Jak Ranczo Duttonów oceniają krytycy?

Uniwersum stworzone przez Taylor Sheridan ponownie wraca na mały ekran. Tym razem w centrum historii znaleźli się Beth Dutton i Rip Wheeler.
Dziś na SkyShowtime debiutują dwa pierwsze odcinki Rancza Duttonów — nowego serialu osadzonego w świecie Yellowstone. Produkcja jest jednocześnie spin-offem i kontynuacją historii znanej z głównego serialu, skupiając się na dalszych losach Beth Dutton oraz Ripa Wheelera. I wygląda na to, że powrót do tego świata spodobał się recenzentom. Choć bez zachwytów.
Ranczo Duttonów – premiera na SkyShowtime
Na chwilę obecną serial może pochwalić się wynikiem 87% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Widzowie również reagują bardzo dobrze — produkcja zdobyła 81% pozytywnych ocen użytkowników. Znacznie bardziej zachowawczy pozostaje natomiast Metacritic, gdzie serial uzyskał średni wynik 63 punktów. Większość krytyków podkreśla jednak, że Ranczo Duttonów bardzo skutecznie wraca do klimatu znanego z Yellowstone — neo-westernowej atmosfery, brutalności oraz kryminalnej otoczki.
Alex Maidy zwraca jednak uwagę, że serial może mieć problem z wyjściem poza dobrze znany schemat:
Dopóki Dutton Ranch nie stanie się czymś więcej niż historią o Ripie i Beth pracujących na swojej ziemi, serial pozostanie raczej niepotrzebnym spin-offem.
Znacznie bardziej pozytywnie wypowiada się Alci Rengifo:
Ranczo Duttonów to przekąska dla fanów. Dostajecie Ripa, Beth, nowego antagonistę granego przez świetnego aktora i te szerokie ujęcia ogromnych otwartych przestrzeni.
Craig Mathieson podkreśla natomiast, że serial bardzo wyraźnie celuje przede wszystkim w fanów Yellowstone:
Serial rozwija się z uspokajającą łatwością dla fanów Yellowstone. Nie ma tu żadnych niespodzianek.
I być może właśnie to najlepiej opisuje nową produkcję Sheridana. Ranczo Duttonów najwyraźniej nie próbuje wymyślać tego świata na nowo, lecz dostarczyć widzom dokładnie to, za co pokochali Yellowstone. Serial zaplanowano na dziewięć odcinków. Już wkrótce na gram.pl pojawi się także nasza recenzja produkcji.
