Yellowstone wróciło. Jak Ranczo Duttonów oceniają krytycy?

Uniwersum stworzone przez Taylor Sheridan ponownie wraca na mały ekran. Tym razem w centrum historii znaleźli się Beth Dutton i Rip Wheeler.

Dziś na SkyShowtime debiutują dwa pierwsze odcinki Rancza Duttonów — nowego serialu osadzonego w świecie Yellowstone. Produkcja jest jednocześnie spin-offem i kontynuacją historii znanej z głównego serialu, skupiając się na dalszych losach Beth Dutton oraz Ripa Wheelera. I wygląda na to, że powrót do tego świata spodobał się recenzentom. Choć bez zachwytów.

Ranczo Duttonów – premiera na SkyShowtime

Na chwilę obecną serial może pochwalić się wynikiem 87% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Widzowie również reagują bardzo dobrze — produkcja zdobyła 81% pozytywnych ocen użytkowników. Znacznie bardziej zachowawczy pozostaje natomiast Metacritic, gdzie serial uzyskał średni wynik 63 punktów. Większość krytyków podkreśla jednak, że Ranczo Duttonów bardzo skutecznie wraca do klimatu znanego z Yellowstone — neo-westernowej atmosfery, brutalności oraz kryminalnej otoczki.