Lovecraftowski horror w co-opie pokazał konkrety. Strzelanie w centrum obłędu

Podczas Nacon Connect 2026 po raz kolejny mogliśmy rzucić okiem na nadchodzące The Mound: Omen of Cthulhu. Deweloperzy z ACE Team zafundowali nam blisko 6-minutowy materiał, wypełniony w większości gameplayem. Możecie więc nieco szerzej zapoznać się z tym, jak wyglądać będzie ten kooperacyjny horror, którego akcja umieszczona będzie w obłąkanym świecie wykreowanym przez H.P. Lovecraft. Wymiany ognia będą tutaj chlebem powszednim – chlebem trudnym do przełknięcia, gdyż często przyjdzie nam mierzyć się z siłami nadprzyrodzonymi. Premiera niezmiennie już 15 lipca 2026.

Dołącz do dyrektora artystycznego, Edmundo Bordeu, podczas pełnego napięcia pokazu rozgrywki z The Mound: Omen of Cthulhu.

Zobacz na własne oczy, jak żywa dżungla budzi się, by Cię zwieść, poczuj, jak Twoje poczytalność kruszeje z każdym krokiem, i ujrzyj przerażające monstra polujące na Ciebie i Twój zespół. Dowiedz się, czego potrzeba, by zbierać łupy, stawić czoła szaleństwu i ostatecznie uciec, by przetrwać.

Premiera The Mound: Omen of Cthulhu już 15 lipca na PS5, Xbox Series X|S oraz PC.