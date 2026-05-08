Zaloguj się lub Zarejestruj

Lovecraftowski horror w co-opie pokazał konkrety. Strzelanie w centrum obłędu

Maciej Petryszyn
2026/05/08 00:32
0
0

Gier z Ctulhu nigdy dość. Wszak Wielki Przedwieczny to bardzo wdzięczny temat różnego rodzaju produkcji, prawda?

Podczas Nacon Connect 2026 po raz kolejny mogliśmy rzucić okiem na nadchodzące The Mound: Omen of Cthulhu. Deweloperzy z ACE Team zafundowali nam blisko 6-minutowy materiał, wypełniony w większości gameplayem. Możecie więc nieco szerzej zapoznać się z tym, jak wyglądać będzie ten kooperacyjny horror, którego akcja umieszczona będzie w obłąkanym świecie wykreowanym przez H.P. Lovecraft. Wymiany ognia będą tutaj chlebem powszednim – chlebem trudnym do przełknięcia, gdyż często przyjdzie nam mierzyć się z siłami nadprzyrodzonymi. Premiera niezmiennie już 15 lipca 2026.

The Mound: Omen of Cthulhu
The Mound: Omen of Cthulhu

Cthulhu fhtag'n!

Dołącz do dyrektora artystycznego, Edmundo Bordeu, podczas pełnego napięcia pokazu rozgrywki z The Mound: Omen of Cthulhu.

Zobacz na własne oczy, jak żywa dżungla budzi się, by Cię zwieść, poczuj, jak Twoje poczytalność kruszeje z każdym krokiem, i ujrzyj przerażające monstra polujące na Ciebie i Twój zespół. Dowiedz się, czego potrzeba, by zbierać łupy, stawić czoła szaleństwu i ostatecznie uciec, by przetrwać.

Premiera The Mound: Omen of Cthulhu już 15 lipca na PS5, Xbox Series X|S oraz PC. Dodaj do listy życzeń już teraz.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
ACE Team
cthulhu
Nacon
The Mound: Omen of Cthulhu
Nacon Connect 2026
Nacon Connect
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112