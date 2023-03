The Mageseeker: A League of Legends Story z dokładną datą premiery i zwiastunem

W połowie lutego doczekaliśmy się zapowiedzi The Mageseeker: A League of Legends Story, czyli nowego action-RPG osadzonego w uniwersum League of Legends. Wczoraj natomiast poznaliśmy dokładną datę premiery nowej produkcji studia Digital Sun Games. Okazuje się, że kolejne dzieło twórców ciepło przyjętego Moonlightera zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu.

Premiera The Mageseeker: A League of Legends Story już w kwietniu

Zgodnie z przekazanymi informacjami, The Mageseeker: A League of Legends Story trafi do sprzedaży dokładnie 18 kwietnia. To jednak nie koniec informacji związanych z nową produkcją twórców Moonlightera. Wydawca – firma Riot Forge – oraz deweloperzy opublikowali bowiem gameplay trailer, który pozwala sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.