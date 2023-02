The Mageseeker: A League of Legends Story – nowa gra twórców Moonlighter

O The Mageseeker: A League of Legends Story informowaliśmy Was już wcześniej. Informacje o grze wyciekły poprzez koreańskie The Game Rating and Administration Committee. Teraz Riot Forge oficjalnie zapowiedziało produkcję, która powstaje we współpracy z deweloperami z Digital Sun.

Twórcy Moonlighter współpracują z Riot Forge

Ekipę Digital Sun powinniście kojarzyć za sprawą genialnego Moonlighter. The Mageseeker: A League of Legends Story będzie grą 2D, która za sprawą fabuły przeniesie nas do miasta Demacia. Gracz wcieli się w postać maga Sylas, który planuje zemścić się na swoich oprawcach z przeszłości. Twórcy obiecują napakowaną akcją rozgrywkę, wzbogaconą o angażującą opowieść. Na wyróżnienie zasługuje również piękna pixelowa oprawa graficzna.



The Mageseeker: A League of Legends Story zadebiutuje na rynku wiosną 2023 roku, a gra będzie dostępna dla posiadaczy PC i konsol. Twórcy nie zdradzili jednak, o jakie dokładnie sprzęty chodzi.