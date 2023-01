Mageseeker – wyciekły informacje o nowej grze z uniwersum League of Legends

Produkcji bazujących na bazie League of Legends nigdy dość. Fani chętnie przyjmą każdy porządnie wykonany spin-off. Wszystko wskazuje na to, że jeden z nich już powstaje.

Dostrzeżono informacje o Mageseeker: A League of Legends Story

Źródłem przecieków jest koreańskie The Game Rating and Administration Committee, gdzie pojawiły się informacje o nadciągającej produkcji. Tytuł tworzonej produkcji to Mageseeker: A League of Legends Story, a jej wydawcą jest Riot Games.



Jak możemy przeczytać w aplikacji, tytuł będzie grą akcji, w której gracz wcieli się w postać Sylasa. Motywem przewodnim fabuły będzie ratowanie miasta Demacia. Warto dodać, że Mageseeker: A League of Legends Story najprawdopodobniej ukaże się wyłącznie na PC. Grę oceniono jako produkcję odpowiednią dla użytkowników powyżej 12 roku życia.



Na ten moment nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się cierpliwość i czekać na więcej szczegółów.