The Mageseeker: A League of Legends Story na nowym wideo

Premiera The Mageseeker: A League of Legends Story zbliża się wielkimi krokami, a jej dokładną datę poznaliśmy stosunkowo niedawno. Twórcy z Digital Sun tym razem oddali w ręce graczy krótki trailer, na którym prezentują ważne dla gry mechaniki.

The Mageseeker: A League of Legends Story powinno przypaść do gustu fanom akcyjniaków

Ekipę Digital Sun możecie kojarzyć za sprawą genialnego Moonlighter. The Mageseeker: A League of Legends Story jest grą 2D, która za sprawą fabuły przenosi nas do miasta Demacia. Gracz wciela się w postać maga Sylas, który planuje zemścić się na swoich oprawcach z przeszłości. Twórcy obiecują napakowaną akcją rozgrywkę, wzbogaconą o angażującą opowieść. Na wyróżnienie zasługuje również piękna pikselowa oprawa graficzna.