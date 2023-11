The Lord of the Rings: Return to Moria może trafić do szerszego grona odbiorców

Miesiąc temu The Lord of the Rings: Return to Moria zadebiutowało na komputerach osobistych. Już w przyszłym tygodniu – zgodnie z zapowiedziami – produkcja studia Free Range Games trafi na PlayStation 5, a na początku 2024 wspomniany tytuł trafi w ręce użytkowników Xbox Series X/S. Wygląda jednak na to, że najnowsza gra survivalowa osadzona w uniwersum Władcy Pierścieni może ostatecznie trafić do znacznie szerszego grona odbiorców.

The Lord of the Rings: Return to Moria trafi również na PlayStation 4 i Nintendo Switch?

Jak zauważył jeden z użytkowników portalu społecznościowego X (wcześniej Twitter), The Lord of the Rings: Return to Moria w wersji na PlayStation 4 i Nintendo Switch zostało sklasyfikowane w Brazylii. Deweloperzy ze studia Free Range Games nie zapowiadali wcześniej, że ich gra trafi na wymienione wyżej konsole. Niewykluczone jednak, że wkrótce się to zmieni, a twórcy opublikują stosowne ogłoszenie.