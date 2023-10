The Lord of the Rings: Return to Moria zalicza opóźnienie na ostatniej prostej

Kilka dni temu mieliśmy okazję zobaczyć klimatyczne intro The Lord of the Rings: Return to Moria. Survivalowa gra osadzona w uniwersum Władcy Pierścieni już w przyszłym tygodniu miała trafić w ręce graczy PC i PlayStation 5. Okazuje się jednak, że posiadacze drugiej z wymienionych platform nie będą mogli cieszyć się wspomnianą produkcją. Free Range Games poinformowało bowiem, że wersja na konsole Sony nie zadebiutuje w planowanym terminie.

The Lord of the Rings: Return to Moria na PlayStation 5 nie zadebiutuje równo z wersją PC

The Lord of the Rings: Return to Moria ukaże się zgodnie z planem – czyli 24 października 2023 roku – wyłącznie na komputerach osobistych. Free Range Games poinformowało, że pecetowa wersja osiągnęła tzw. złoty status i użytkownicy wspomnianej platformy już w przyszłym tygodniu będą mogli wrócić do Morii. Gracze PlayStation 5 będą natomiast musieli wykazać się odrobiną cierpliwości.