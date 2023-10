The Lord of the Rings: Return to Moria już dostępne

Przypomnijmy, że The Lord of the Rings: Return to Moria doczeka się również wersji na PlayStation 5 , której premiera planowana jest na 5 grudnia . Wersja przeznaczona na konsole Xbox Series S/X ma trafić do graczy na początku przyszłego roku.

Premiera pecetowej wersji The Lord of the Rings: Return to Moria już za nami, a gra jest dostępna w ofercie sklepu Epic Games Store. Twrócy z Free Range Games przygotowali z tej okazji trailer, który możecie znaleźć poniżej .

W sieci nie znajdziemy jeszcze zbyt wielu ocen gry, ale pierwsze recenzje wskazują na to, że The Lord of the Rings: Return to Moria jest średniakiem. Fani uniwersum raczej poczują się zawiedzeni, że nie mogą liczyć na zapadającą w pamięć przygodę w uwielbianym świecie. Pamiętajmy jednak, że jest to survival stawiający na zabawę w kooperacji, a taki projekt może być stale rozwijany. Niewykluczone, że wraz z kolejnymi aktualizacjami gra będzie stawała się lepsza, a zawartości będzie regularnie przybywać. Popularności The Lord of the Rings: Return to Moria z pewnością dodałaby również obecność tytułu na Steam, gdyż wielu graczy niechętnie robi zakupy w Epic Games Store.