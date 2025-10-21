Zaloguj się lub Zarejestruj

The Lord of the Rings: Return to Moria doczeka się wkrótce pierwszego dodatku

Mikołaj Ciesielski
2025/10/21 19:15
Ujawniono datę premiery rozszerzenia Durin’s Folk.

Od premiery The Lord of the Rings: Return to Moria miną w tym tygodniu dokładnie dwa lata. Już niedługo miłośnicy Władcy Pierścieni będą mieli jednak okazję wrócić do wspomnianego tytułu. Deweloperzy ze studia Free Range Games ujawnili bowiem datę premiery dodatku Durin’s Folk.

The Lord of the Rings: Return to Moria Durin’s Folk
The Lord of the Rings: Return to Moria Durin’s Folk

Nadchodzi pierwsze DLC do The Lord of the Rings: Return to Moria. Dodatek Durin’s Folk ma datę premiery

Zgodnie z przekazanymi informacjami pierwsze DLC do The Lord of the Rings: Return to Moria zadebiutuje już 18 listopada 2025 roku, a więc za niecały miesiąc. Free Range Games zapowiada, że dodatek Durin’s Folk zaoferuje około 20 godzin rozgrywki. Czego natomiast można spodziewać się po nadchodzącym rozszerzeniu?

Przede wszystkim dodatek Durin’s Folk wzbogaci The Lord of the Rings: Return to Moria o zupełnie nowy rozdział fabulany, który „rozszerza świat Władcy Pierścieni”. Dzięki nadchodzącemu DLC gracze będą mogli również rekrutować postacie niezależne, które pomogą im m.in. w budowaniu, wydobywaniu surowców czy walce. Nie zabraknie też nowych lekcji i „czekających w głębi” niebezpieczeństw.

Więcej szczegółów na temat dodatku Durin’s Folk znajdziecie we wpisie opublikowanym przez twórców na Steam. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się również nowy zwiastun pierwszego DLC do The Lord of the Rings: Return to Moria. Udostępniony przez deweloperów trailer dostępny jest na dole wiadomości.

Na koniec warto przypomnieć, że oficjalna premiera The Lord of the Rings: Return to Moria miała miejsce 24 października 2023 roku. Obecnie gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://store.steampowered.com/news/app/2933130/view/509594618645448805

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

