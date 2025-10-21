The Lord of the Rings: Return to Moria doczeka się wkrótce pierwszego dodatku

Od premiery The Lord of the Rings: Return to Moria miną w tym tygodniu dokładnie dwa lata. Już niedługo miłośnicy Władcy Pierścieni będą mieli jednak okazję wrócić do wspomnianego tytułu. Deweloperzy ze studia Free Range Games ujawnili bowiem datę premiery dodatku Durin’s Folk.

Zgodnie z przekazanymi informacjami pierwsze DLC do The Lord of the Rings: Return to Moria zadebiutuje już 18 listopada 2025 roku, a więc za niecały miesiąc. Free Range Games zapowiada, że dodatek Durin’s Folk zaoferuje około 20 godzin rozgrywki. Czego natomiast można spodziewać się po nadchodzącym rozszerzeniu?