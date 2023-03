The Lord of the Rings: Gollum z datą premiery!

W ostatnim czasie otrzymaliśmy sporo materiałów z The Lord of the Rings: Gollum, ale twórcy ciągle trzymali nas w niepewności, jeśli chodzi o datę premiery. Teraz deweloperzy z Daedalic Entertainment oraz ekipa wydawnicza firmy Nacon w końcu zdradzili datę premiery gry.

Wiemy, kiedy premiera The Lord of the Rings: Gollum

To jednak nie koniec dobrych wieści dla osób, które wyczekują premiery The Lord of the Rings: Gollum. W sieci pojawiło się również nowe wideo, na którym możemy podziwiać fragmenty rozgrywki.



„Sprawny i zwinny, podstępny i przebiegły. Napędzany pragnieniem odzyskania tego, co niegdyś stracił, Gollum to jedna z najbardziej fascynujących postaci świata Władcy Pierścieni. Widział rzeczy, których inni nie potrafią sobie nawet wyobrazić. Przeżył sytuacje, o których inni nie odważą się nawet pomyśleć. Rozdwojenie jaźni sprawia, że potrafi być nikczemny i niegodziwy jako Gollum, ale też towarzyski i ostrożny jako Sméagol” – czytamy w opisie gry na Steam.



Premierę The Lord of the Rings: Gollum zaplanowano na 25 maja, a gra zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S.