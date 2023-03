The Lord of the Rings: Gollum na fabularnym zwiastunie prosto z Nacon Connect

Podczas pokazu Nacon Connect zobaczyliśmy fabularny zwiastun gry The Lord of the Rings: Gollum.

Podczas dzisiejszego pokazu Nacon Connect nie mogło zabraknąć gry The Lord of the Rings: Gollum . O produkcji usłyszeliśmy po raz pierwszy jeszcze w marcu 2019 roku. Deweloperzy przekładali premierę już kilkakrotnie – ostatecznie to w bieżącym roku mamy poznać fantastyczną historię. Dzisiaj natomiast zobaczyliśmy zwiastun fabularny.

The Lord of the Rings: Gollum na fabularnym zwiastunie z pokazu Nacon