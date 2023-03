The Lord of the Rings: Gollum na obszernej rozgrywce. Skradanie i nie tylko

Wczoraj poznaliśmy dokładną datę premiery The Lord of the Rings: Gollum. Okazuje się jednak, że to nie koniec informacji związanych z nadchodzącą produkcją studia Daedalic Entertainment. Deweloperzy opublikowali bowiem obszerny gameplay, który pozwala sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji.

Daedalic Entertainment prezentuje obszerny gameplay z The Lord of the Rings: Gollum

Opublikowany przez twórców gameplay trwa około 20 minut i prezentuje najważniejsze mechaniki The Lord of the Rings: Gollum. Wybrane ujęcia mogliśmy już zobaczyć w materiale udostępnionym przez IGN, o którym wspominaliśmy wczoraj w wiadomości informującej o dacie premiery. Nie zabrakło jednak miejsca na nowe fragmenty rozgrywki, a także kilka scenek przerywnikowych. Całość znajdziecie na dole wiadomości.