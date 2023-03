The Lord of the Rings: Gollum na nowym wideo. Twórcy zabierają nas za kulisy produkcji

The Lord of the Rings: Gollum z pewnością jest jedną z najbardziej wyczekiwanych przez fanów uniwersum produkcją. Podczas niedawno pokazu Nacon Connect mogliśmy podziwiać nowy trailer, który skupiał się na przybliżeniu historii stworzonej na potrzeby gry. Twórcy z Daedalic Entertainment przygotowali kolejne wideo.

The Lord of the Rings: Gollum – historia i fabuła

Najnowszy materiał ma formułę dziennika deweloperskiego i ponownie skupia się na fabule gry. Twórcy chcą pokazać fanom, w jaki sposób przygotowali historię Golluma. Odnoszą się również do tego, w jaki sposób inspirowali się książkami. Warto zaznaczyć, że w przygotowaniu własnej wersji opowieści, zwracali szczególną uwagę na to, by pokrywała się z prozą autorstwa Tolkiena.



Na koniec przypomnijmy, że The Lord of the Rings: Gollum zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Nie poznaliśmy daty premiery produkcji autorstwa Daedalic Entertainment, ale według wcześniejszych zapowiedzi gra powinna ukazać się na rynku jeszcze w tym roku.