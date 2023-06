Włosy Ariel w Małej Syrence kosztowały fortunę. Pieniądz tkwi w szczegółach?

Pozwolę sobie dziś pominąć wielkie kontrowersje, jakie wciąż krążą wokół filmu Mała Syrenka. Pozwolę sobie też pominąć kwestię rozczarowujących wyników czy też review-bombingu. Zamiast tego – dziś przychodzę do Was z ciekawostką. Jak bowiem podaje serwis Comic Book, wygląda na to, że Mała Syrenka, choć nie jest arcydziełem, tak już na pewno jest piekielnie drogim filmem. W tym przypadku pieniądz tkwi jednak w szczegółach.

Włosy Ariel w Małej Syrence kosztowały… ile?!

Zajmująca się stylizacją fryzur w największych Hollywoodzkich produkcjach Camille Friend ujawniła niedawno w wywiadzie dla portalu Variety, że włosy, które zostały przygotowane dla Halle Bailey, odtwórczyni głównej roli, kosztowały aż 150 tysięcy dolarów. Trzeba przyznać, iż jest to naprawdę spora suma za coś takiego.