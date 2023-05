Aktorka nie chce, aby jej dzieci oglądały Małą Syrenkę. Z kuriozalnego powodu

Mała Syrenka nie powtórzy sukcesu Pięknej i Bestii, czy Króla Lwa i w kinach na całym świecie radzi sobie poniżej oczekiwań. Krytyka i niezachęcające zwiastuny zbierają swoje żniwo, które może doprowadzić do sytuacji, że Disney nie zarobi na tej produkcji. Aktorski remake Małej Syrenki mierzy się również z bombardowaniem ocen, przez który IMDb musiało uruchomić alternatywny sposób liczenia ocen wystawianych przez użytkowników. Do krytyków filmu dołączyła również aktorka i piosenkarka Paloma Faith, którą widzowie mogą znać z serialu Pennyworth oraz filmu Parnassus.

Jako matka dziewczynek nie chcę, aby moje dzieci myślały, że można zrezygnować z głosu i mocy, aby kochać mężczyznę. WTF, co to za gówno. Nie chciałbym tego uczyć młodego pokolenia kobiet.

W usuniętym już poście na Instagramie gwiazda napisała, że widziała w miniony weekend Małą Syrenkę, ale nie chciałby pokazywać filmu swoim córką. Paloma Faith odniosła się do samej treści filmu, a konkretniej do wątku rezygnacji z głosu na rzecz miłości.

Warto również pamiętać, że oddanie przez Arielkę głosu wiedźmie, w zamian za zamienienie się w człowieka jest tylko metaforą nikczemnych ludzi, którzy chcą wykorzystywać innych. Jest to uniwersalna lekcja nie tylko dla młodych dziewczyn, ale każdego człowieka, bez względu na płeć, a nawet wiek. Faith zamiast krytykować element, bez którego Mała Syrenka nie mogłaby istnieć, powinna pokazać którąś z wersji swoim dzieciom i wytłumaczyć im ten wątek i co on sobą przekazuje.