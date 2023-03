The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jest droższa, bo jest wyjątkowa?

Doug Bowser, przedstawiciel Nintendo of America, twierdzi, że cena odzwierciedla to, co gra ma do zaoferowania.

Zapewne większość z Was zdaje sobie już sprawę z tego, że gra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom zostanie udostępniona na rynku w nowym standardzie cenowym – w zależności od kraju .

W dużym skrócie: oznacza to, iż w Stanach Zjednoczonych gracze będą musieli zapłacić 69,99 dolarów, czyli koło 307 złotych. W Polsce w sklepie Nintendo eShop zakupimy grę w cenie 289,80 złotych – choć nie jest to ponad 300 złotych, tak to wciąż dużo w porównaniu z wieloma innymi tytułami od Nintendo.

Kwestię cenową postanowił wyjaśnić sam Doug Bowser, szef Nintendo of America, w wywiadzie dla The Associated Press (podajemy za serwisem Video Games Chronicle).

Dlaczego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom będzie droższe?

Według Bowsera wyższy próg cenowy odzwierciedla to, co gra ma do zaoferowania: