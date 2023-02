Czy 70 dolarów za grę to nowy standard cenowy Nintendo? Firma komentuje

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to pierwsza produkcja Nintendo, która została wyceniona na 70 dolarów. Czy tak będzie z innymi produkcjami?

W środowisku growym zawrzało, kiedy okazało się, że gra The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom jest pierwszą produkcją Nintendo, która została wyceniona na 70 (dokładnie 69,99) dolarów. Redakcja portalu Game Informer postanowiła więc zapytać japońską korporację, czy taka cena będzie standardem w przypadku ekskluzywnych tytułów na Nintendo Switch. 70 dolarów za grę nowym standardem cenowym Nintendo? Japońska korporacja odpowiada Dziennikarze otrzymali odpowiedź od rzecznika prasowego, która brzmi tak:

Nie [będzie to standard dla gier first-party Nintendo – dop. red.]. Będziemy określać sugerowaną cenę detaliczną dla każdego produktu Nintendo indywidualnie.

