The Legend of Zelda: Link’s Awakening dostępne za 177,97 zł w Media Markt

Pudełkowe wydanie The Legend of Zelda: Link’s Awakening na Nintendo Switch (Switch 1/2) zostało przecenione w sklepie Media Markt z 219,99 zł do 177,97 zł.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – oferta w Media Markt

The Legend of Zelda: Link’s Awakening dostępne jest w wersji pudełkowej i działa zarówno na Nintendo Switch pierwszej generacji, jak i na nowszym modelu konsoli. Produkcja przenosi graczy na tajemniczą wyspę Koholint, gdzie czeka klasyczna eksploracja lochów, zagadki logiczne i charakterystyczny klimat serii.