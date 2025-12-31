Zaloguj się lub Zarejestruj

The Legend of Zelda: Link’s Awakening dostępne za 177,97 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2025/12/31 15:00
Klasyczna przygodowa gra akcji od Nintendo wróciła w niższej cenie.

Pudełkowe wydanie The Legend of Zelda: Link’s Awakening na Nintendo Switch (Switch 1/2) zostało przecenione w sklepie Media Markt z 219,99 zł do 177,97 zł.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

The Legend of Zelda: Link’s Awakening – oferta w Media Markt

The Legend of Zelda: Link’s Awakening dostępne jest w wersji pudełkowej i działa zarówno na Nintendo Switch pierwszej generacji, jak i na nowszym modelu konsoli. Produkcja przenosi graczy na tajemniczą wyspę Koholint, gdzie czeka klasyczna eksploracja lochów, zagadki logiczne i charakterystyczny klimat serii.

Wcielając się w postać Linka, budzisz się w obcej krainie z dala od Hyrule, gdzie zwierzęta mówią, a potwory grasują. Aby odkryć prawdę o swoim miejscu pobytu i obudzić legendarną Ryba Wiatru, przemierzaj wyspę Koholint i pełne pułapek lochy, które zostały na nowo zaprojektowane z niesamowitą dbałością o szczegóły w tej nowej odsłonie jednej z najbardziej lubianych gier z serii The Legend of Zelda. Po drodze spotkasz zabawną grupę uroczych postaci, z którymi nie będziesz chciał się rozstać.

GramTV przedstawia:

Media Markt oferuje darmową dostawę kurierem lub do Paczkomatów InPost.

Nintendo
Nintendo Switch
promocja
The Legend of Zelda
promocje
The Legend of Zelda: Link's Awakening
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
