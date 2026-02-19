Mroczny RPG, który tworzy... jeden deweloper. Oto Ashes of Kardoria

Sama gra na ma posiadać kilka zakończeń, całość zaś oparta jest na typowym wątku “od pucybuta do króla”. Zaczynamy na najniższym szczeblu drabiny społecznej, ale potem pniemy się coraz wyżej. W międzyczasie będziemy też rozwijać naszą postać, która będzie mogła korzystać z broni jedno- i dwuręcznej, tarcz czy nawet łuków. Nie zabraknie też zawsze pomocnej alchemii.

To nie jest historia o bohaterze, tylko o konsekwencjach. Nie ma tu „dobrych” odpowiedzi — twoje wybory zmieniają relacje, świat i bieg wydarzeń. W świecie zarazy i wojny frakcji musisz wybierać, komu pomóc, a kogo poświęcić.

Kiedy zapasy topnieją, a ludzie padają, kompromisy kończą się szybko. Orkowie nie dają czasu na wahanie, a spóźniona decyzja bywa wyrokiem – możemy wyczytać na oficjalnej stronie internetowej.