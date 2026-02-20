Klasyczne Pokémony z niespodziewaną premierą na Nintendo Switch

Niedawno plotkowano, że na Nintendo Switch ukazać się mogą klasyczne odsłony serii Pokémon. Teraz zaś słowo ciałem się stało.

Tym sposobem posiadacze pierwszego i drugiego Switcha będą mogli ograć Pokémon FireRed i LeafGreen . Mowa tutaj o grach dostępnych wcześniej jedynie na Game Boy Advance, które pierwotnie ukazały się w 2004 roku. Ich premiera na nową platformę już za chwilę – na stronie Nintendo wyczytamy, że obie produkcje wejdą na rynek 27 lutego 2026.

Z okazji 30-lecia Pokémonów uznaliśmy, że możliwość powrotu do ostatecznych wersji oryginalnych przygód w regionie Kanto dzięki tym specjalnym wydaniom będzie świetną zabawą – możemy wyczytać w komunikacie opublikowanym przez Nintendo.

Każdą z nich wyceniono przy tym na niebagatelną kwotę 89,80 zł. To oznacza, że jeżeli będziemy chcieli cieszyć się zarówno Pokémon FireRed, jak i Pokémon LeafGreen, wiązać się to będzie z wydatkiem rzędu 179,6 zł . Czy warto? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Szczególnie, że w grach nie znajdziemy bynajmniej języka polskiego.

Co dostajemy w zamian? Całą znaną zawartość Pokémon FireRed i LeafGreen, twórcy bowiem nie zdecydowali się dodać niczego nowego. Nie będzie też żadnych różnic pomiędzy wersjami na NS1 i NS2. Jedyna różnica wynika ze specyfiki samych konsol. Znane z Game Boy Advance multiplayerowe granie po kablu lub przy wykorzystaniu specjalnego adaptera zastąpi lokalne połączenie bezprzewodowe.

Jak zostało wspomniane, Pokémon FireRed i LeafGreen możemy nabyć już teraz w ramach preorderu. Oba tytuły dostępne są w formie cyfrowej i w takiej pozostaną. Nintendo wprost przyznało, że gry te nigdy nie otrzymają wydań pudełkowych, co oznacza, że jedyną oficjalną drogą zakupu będzie cyfrowy Nintendo eShop. Do gry nie jest wymagany abonament Nintendo Switch Online.