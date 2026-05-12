Joker przejął Batjaskinię. DC pokazało sekretne centrum dowodzenia Księcia Zbrodni i szokuje fanów jednym szczegółem

Jaskinia Jokera oficjalnie ujawniona, a jeden szczegół zaskoczył fanów.

DC Comics ujawniło oficjalnie nową kryjówkę Jokera w serii Absolute Batman, a fani już zastanawiają się nad jednym wyjątkowo intrygującym szczegółem. Jack „Joker” Grimm nie tylko dysponuje własnym centrum operacyjnym, ale dosłownie przejął Batjaskinię. Absolute Batman – w nowym numerze Joker zyskał własną jaskinię Pierwszy pełny wgląd w tę lokację pojawia się w pięciostronicowej zapowiedzi zeszytu Absolute Batman #20, który trafi do sprzedaży 13 maja. Za komiks odpowiadają Scott Snyder, Nick Dragotta oraz Frank Martin.

Opis wydawcy zapowiada, że po tragicznej stracie w Gotham do akcji wkroczą Robinowie, gotowi do polowania, a czytelnicy poznają więcej niż jeden sekret. Dla osób śledzących serię najważniejszym odkryciem okazuje się jednak właśnie tajna baza Jokera. W uniwersum Absolute, stworzonym przez Darkseida, role Batmana i Jokera zostały odwrócone. Bruce Wayne nie jest miliarderem, lecz inżynierem i robotnikiem budowlanym z klasy pracującej. Z kolei Jack Grimm dysponuje ogromnym majątkiem, mieszka w rodzinnej posiadłości, ma wiernego lokaja oraz pełni rolę przybranego opiekuna Robinów. Nowy numer potwierdza, że pod posiadłością Grimma znajduje się odpowiednik Batjaskini. Co więcej, podobieństwa do klasycznej kryjówki Batmana są uderzające.

GramTV przedstawia:

Już samo wejście wygląda znajomo. Prowadzi do niego słynny stojący zegar, którego wskazówki ustawiono dokładnie na godzinę 10:47. W głównym uniwersum DC jest to symboliczny moment śmierci Thomasa i Marthy Wayneów w Crime Alley, czyli wydarzenia, które doprowadziło do narodzin Batmana. To właśnie ten szczegół wzbudza największe pytania. Dlaczego Joker wykorzystuje identyczne ustawienie zegara i co ono dla niego oznacza? Na tym podobieństwa się nie kończą. Wnętrze kryjówki zostało urządzone niemal tak samo jak tradycyjna Batjaskinia. W środku można dostrzec charakterystyczne trofea Batmana, w tym ogromnego dinozaura oraz wielką monetę. Ponieważ w tym uniwersum Bruce Wayne nigdy nie mieszkał w posiadłości Grimma i nawet nie miał okazji jej odwiedzić, tajemnicze podobieństwa stają się jeszcze bardziej zagadkowe. Wiele wskazuje na to, że DC szykuje kolejne ważne wyjaśnienia dotyczące relacji między Batmanem i Jokerem w alternatywnej rzeczywistości.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.