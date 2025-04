The Last of Us wielkim hitem HBO. Drugi sezon z wyższą oglądalnością od pierwszego

Stacja ma powody do zadowolenia przy drugim sezonie The Last of Us.

Wczoraj odbyła się długo oczekiwana premiera drugiego sezonu The Last of Us. Tym razem twórcy serialu ekranizują drugą część serii od Naughty Dog i już teraz wiemy, że historia nie zakończy się na tym sezonie, ale potrzebny będzie co najmniej trzeci, który został już zapowiedziany. HBO nie musi się raczej martwić o oglądalność kolejnej serii i już drugi sezon przejawił tendencję wzrostową w porównaniu do pierwszego sezonu swoim premierowym odcinkiem.

The Last of Us – wysoka oglądalność premiery drugiego sezonu

HBO podało, że w niedzielny wieczór pierwszy epizod drugiego sezonu The Last of Us przyciągnął na premierę 5,3 miliona widzów na kanale HBO i platformie Max w Ameryce. Jest to 13% wzrost w stosunku do premiery pierwszego sezonu, która miała miejsce w styczniu 2023 roku. Wtedy serial zanotował oglądalność na poziomie 4,7 mln widzów.