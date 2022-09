The Last of Us: Pierwsze porównania serialu do gry. Twórcy zadbali o detale

Radosław Krajewski

Twórcy serialu HBO zachowali spójność z grą.

Wczoraj odbył się The Last of Us Day, którego główną atrakcją był pierwszy zwiastun serialu na podstawie słynnej serii gier od Naughty Dog. Klimatyczna zapowiedź zaprezentowała wiele ikonicznych scen, które szybko zostały porównane do gry. Na poniższych filmach możemy zobaczyć, jak nadchodzący tytuł wierny jest oryginałowi. Twórcy serialu zadbali o spójność z grową wersją The Last of Us, zachowując autentyczność wielu ikonicznych scen, a także detali, takich jak buty noszone przez Ellie, czy napis „Run” na samochodzie ścigającym głównych bohaterów. Porównania zobaczycie poniżej.

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak to, co znaliśmy jako współczesna cywilizacja zostało zniszczone. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co zaczyna się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem. W obsadzie znaleźli się: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah Miller), Merle Dandridge (Marlena), Anna Torv (Tess), Jeffrey Pierce (Perry), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Storm Reid (Riley), Con O'Neil (Bill), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), Elaine Miles (Florence) oraz Ashley Johnson i Troy Baker.

