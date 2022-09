The Last of Us na pierwszym zwiastunie! Niesamowity klimat serialu od HBO

Stacja wypuściła pierwszy pełny zwiastun z serialowej wersji The Last of Us.

Z okazji The Last of Us Day HBO wypuściło pierwszy zwiastun serialowej wersji. Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, stacja pokazała pierwsze fragmenty swojej nadchodzącej superprodukcji. Na zwiastunie możemy zobaczyć, jak prezentuje się Pedro Pascal w roli Joela oraz Bella Ramsey jako Ellie. W zapowiedzi nie brakuje również wielu scen akcji, które prezentują się efektownie, jak również klimatycznych momentów, które przypominają identyczne fragmenty znane z gry. Zwiastun The Last of Us obejrzycie poniżej.