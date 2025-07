The Last of Us Part I z nową aktualizacją na PC. Twórcy podzielili się listą poprawek

Naughty Dog i Iron Galaxy opublikowali aktualizację 1.1.5 do The Last of Us Part I w wersji na PC. Choć to niewielka łatka, wprowadza kilka istotnych zmian technicznych, w tym oficjalną obsługę FSR 4.0 w ustawieniach gry.

The Last of Us Part I – łatwiejszy dostęp do FSR 4.0 i poprawki na Steam Decku

Najważniejszą nowością w patchu 1.1.5 do The Last of Us Part I jest pełne wsparcie dla AMD FSR 4.0 bezpośrednio w grze. Od teraz posiadacze kart graficznych z serii AMD Radeon RX 9000 nie muszą już aktywować tej technologii przez sterownik – mogą to zrobić w menu ustawień. Gra wyświetla także wersję FSR, z której korzysta.