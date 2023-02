The Last of Us: Part I na PC zalicza opóźnienie. Znamy nową datę premiery

Przedstawiciele studia Naughty Dog poinformowali o opóźnieniu premiery pecetowej wersji gry The Last of Us: Part I.

Mamy złe wieści dla pecetowych graczy, którzy czekają na premierę gry The Last of Us: Part I na wspomnianej platformie. Przedstawiciele studia Naughty Dog poinformowali, że gra The Last of Us: Part I w wersji na komputery osobiste zadebiutuje 28 marca bieżącego roku. Pierwotnie premiera miała odbyć się 3 marca.

The Last of Us: Part I na PC opóźnione

Jak informują sami deweloperzy, nieco ponad trzytygodniowe opóźnienie wynika z tego, iż studio chce dopracować wersję na pecety na tyle, aby spełniania standardy zarówno twórców, jak i graczy.