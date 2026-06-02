Sequele 007 First Light co dwa lata? Były weteran Bungie odpowiada

Mark Noseworthy tłumaczy, dlaczego krótkie cykle wydawnicze mogą zaszkodzić jakości i sprzedaży gier AAA.

Były wiceprezes stojący za Destiny 2, Mark Noseworthy, odniósł się do dyskusji dotyczącej potencjalnych szybkich kontynuacji 007 First Light. Według niego skrócenie cyklu wydawniczego do dwóch lat w przypadku dużych produkcji AAA byłoby mało realistyczne zarówno z perspektywy jakości, jak i biznesu. 007 First Light – koszty, ryzyko i oczekiwania Debata rozpoczęła się od sugestii części graczy, że seria 007 First Light mogłaby podążyć ścieżką znaną z gier typu Uncharted czy Hitman i otrzymywać nowe odsłony w stosunkowo krótkich odstępach czasu. W odpowiedzi Noseworthy przedstawił bardziej sceptyczne podejście, wskazując na realia współczesnego rynku gier AAA.

W swojej wypowiedzi Noseworthy zauważył, że „proste sequele” często nie spełniają oczekiwań ani graczy, ani wydawców. Jego zdaniem takie gry mogą być gorzej oceniane, ponieważ brakuje im wyraźnej innowacji, a jednocześnie sprzedają się słabiej, gdyż efekt nowości szybko zanika. Dodatkowym problemem są rosnące koszty produkcji. Według byłego szefa Destiny 2 nawet uproszczone kontynuacje wciąż wymagają niemal takich samych nakładów finansowych jak pełnoprawne nowe projekty, co sprawia, że ich rentowność staje się ograniczona.

Noseworthy zauważył, że w praktyce studia muszą albo znacząco obniżyć koszty produkcji, albo znaleźć sposób na wyraźne odświeżenie formuły, aby kolejne odsłony mogły się wyróżniać na tle poprzednich. Jednocześnie gracze zwracają uwagę, że istnieją serie, które udowodniły, że krótsze cykle wydawnicze mogą działać – przykładem jest trylogia Hitman czy niektóre współczesne serie AAA, które regularnie otrzymują nowe części co kilka lat. Mimo to branża coraz częściej zmaga się z wydłużającymi się produkcjami i rosnącą skalą projektów. 007 First Light jest dostępne na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5. Nowy James Bond jest młodszy, niż myślisz