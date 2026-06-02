Czy Unreal Engine 5 zaszkodzi Halo? Oto potencjalny problem remake’u

Według Nilesa Sankeya twórcy nie mogą zapominać, że najważniejsza pozostaje czytelność pola walki.
Halo: Campaign Evolved ma odświeżyć kultową strzelankę z wykorzystaniem Unreal Engine 5, jednak nie wszyscy są przekonani, że bardziej zaawansowana oprawa graficzna wyjdzie grze na dobre. Swoimi obawami podzielił się były projektant misji z Bungie, Niles Sankey.
Halo: Campaign Evolved – grafika kontra czytelność rozgrywki
Remake pierwszego Halo ma być jednym z najważniejszych projektów w historii serii. Halo Studios zapowiada produkcję, która zachowa ducha oryginału, jednocześnie wykorzystując możliwości współczesnej technologii. Niektórzy weterani branży zastanawiają się jednak, czy pogoń za realizmem nie wpłynie negatywnie na samą rozgrywkę. W rozmowie z twórcą internetowym Mint Blitz Niles Sankey, były główny projektant misji w Halo: Combat Evolved, zwrócił uwagę na jedną z największych zalet pierwszej części. Jego zdaniem oryginalna gra została zaprojektowana w taki sposób, aby gracze mogli błyskawicznie ocenić sytuację na polu walki.
Sankey wspomina, jak w klasycznym Halo łatwo było dostrzec przeciwników, zidentyfikować dostępne ścieżki oraz szybko podejmować decyzje taktyczne. Według niego współczesne produkcje często skupiają się na maksymalnym podniesieniu jakości grafiki, nie zawsze biorąc pod uwagę wpływ tych zmian na komfort rozgrywki. Były deweloper przyznał jednocześnie, że nie zna szczegółów procesu produkcyjnego Halo: Campaign Evolved. Mimo to obawia się, że bardziej szczegółowe środowiska i efekty wizualne mogą utrudnić szybkie odczytywanie sytuacji podczas starć.
Twórcy remake'u zapewniają jednak, że zależy im na zachowaniu najważniejszych elementów oryginału. Producent wykonawczy Damon Conn oraz dyrektor kreatywny Max Szlagor wielokrotnie podkreślali, że celem projektu jest zarówno przyciągnięcie nowych odbiorców, jak i uszanowanie oczekiwań wieloletnich fanów serii.
Halo: Campaign Evolved zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Oficjalna data premiery nie została jeszcze ujawniona, choć według nieoficjalnych doniesień gra może zadebiutować 28 lipca.
