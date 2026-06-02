Czy Unreal Engine 5 zaszkodzi Halo? Oto potencjalny problem remake’u

Halo: Campaign Evolved ma odświeżyć kultową strzelankę z wykorzystaniem Unreal Engine 5, jednak nie wszyscy są przekonani, że bardziej zaawansowana oprawa graficzna wyjdzie grze na dobre. Swoimi obawami podzielił się były projektant misji z Bungie, Niles Sankey.

Halo: Campaign Evolved – grafika kontra czytelność rozgrywki

Remake pierwszego Halo ma być jednym z najważniejszych projektów w historii serii. Halo Studios zapowiada produkcję, która zachowa ducha oryginału, jednocześnie wykorzystując możliwości współczesnej technologii. Niektórzy weterani branży zastanawiają się jednak, czy pogoń za realizmem nie wpłynie negatywnie na samą rozgrywkę. W rozmowie z twórcą internetowym Mint Blitz Niles Sankey, były główny projektant misji w Halo: Combat Evolved, zwrócił uwagę na jedną z największych zalet pierwszej części. Jego zdaniem oryginalna gra została zaprojektowana w taki sposób, aby gracze mogli błyskawicznie ocenić sytuację na polu walki.