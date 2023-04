The Last of Us: Part I na PC z kolejną aktualizacją. Na liście 45 poprawek

Przedstawiciele studia Naughty Dog poinformowali o kolejnej aktualizacji dla wersji pecetowej gry The Last of Us: Part I.

Naughty Dog kontynuuje naprawianie pecetowej wersji gry The Last of Us: Part I. Jak podaje serwis GameSpot, przedstawiciele studia poinformowali o udostępnieniu nowej aktualizacji z numerem 1.0.3.0, która wprowadza 45 poprawek do produkcji.

The Last of Us: Part I na PC – nowa aktualizacja

Przede wszystkim zadbano o poprawki wszelkich błędów wizualnych; te powodowały m.in. obniżoną jakość tekstur czy rozpikselowaną wodę. Oprócz tego czytamy, iż gra będzie teraz dokładniej informować o postępach w kompliacji shaderów, a w menu sterowania możemy zmienić przeznaczenie strzałek na klawiaturze. Poza tym usunięto błędy powodujące zawieszanie się.