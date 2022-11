The Last of Us – multiplayer rozwijany przez twórcę battle passa w Fortnite

W przyszłym roku mamy otrzymać garść konkretnych informacji na temat The Last of Us: Factions (Frakcje), czyli samodzielnego trybu wieloosobowego inspirowanego kultowym bestsellerem studia Naughty Dog. Wiemy już, że tytuł jest rozwijany przez wewnętrzny zespół, który został z tego powodu rozbudowany. Teraz dołączył do niego nowy deweloper.

Monetyzacja w The Last of Us: Factions?

najnowszym nabytkiem studia jest Anders Howard, który w przeszłości zajmował się opracowaniem rdzenia strategii progresji dla przepustki bitewnej (battle pass) w grze Fortnite. Na swoim oficjalnym profilu LinkedIn twórca poinformował, że rozpoczął nową pracę jako główny projektant monetyzacji w Naughty Dog, wyrażając swoje podekscytowanie nowym rozdziałem kariery. Jak podaje między innymi serwis PlayStation Lifestyle . Na swoim oficjalnym profilu LinkedIn twórca poinformował, że rozpoczął nową pracę jakow Naughty Dog, wyrażając swoje podekscytowanie nowym rozdziałem kariery.

W praktyce Howard nawiązał współpracę z Naughty Dog jeszcze w listopadzie, kiedy to opuszczał Ubisoft Stockholm. Oprócz wspomnianego hitu Epic Games, deweloper pracował także nad przepustkami bitewnymi lub sezonowymi do gier Rocket League oraz Fall Guys. Możemy więc podejrzewać, iż takowa przepustka znajdzie się także w The Last of Us: Factions.