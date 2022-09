Nowe materiały z The Last of Us już wkrótce. HBO ogłasza świętowanie 50-lecia

Przez 50 dni poprzedzających wielki jubileusz, stacja podzieli się nowymi materiałami ze swoich nadchodzących produkcji, w tym serialu The Last of Us, drugiego sezonu Lakers: Dynastia zwycięzców, trzeciego sezonu We’re Here, drugiego sezonu Biały lotos, trzeciej części Prawych Gemstonów, czwartego sezonu Sukcesji i wielu innych.

HBO od lat słynie z opowiadania przełomowych historii. Kampania „Fifty Years of Firsts” jest wyrazem uznania dla ludzi, którzy wyznaczali nowe standardy rozrywki i przedstawia sylwetki osób, które będą tworzyć w przyszłości kolejne wspaniałe produkcje HBO. Bardzo cieszymy się, że wspólnie z naszymi fanami możemy jeszcze raz przeżyć te niezapomniane chwile i uhonorować naszych wspaniałych twórców - powiedział Casey Bloys, Chief Content Officer, HBO i HBO Max.

HBO Max ze specjalną sekcją na 50-lecie

Wspólnie świętowanie jubileuszu odbędzie się zarówno na platformie HBO Max, jak również na profilach HBO w mediach społecznościowych. Powstanie specjalny hasztag #HBO50, gdzie widzowie będą mogli dzielić się swoimi ulubionymi serialami, scenami oraz bohaterami znanymi z produkcji stacji. Na platformie streamingowej subskrybenci będą mogli znaleźć osobną sekcję nazwaną HBO50 z najważniejszymi oryginalnymi tytułami od HBO.