The Last of Us Multiplayer potrzebuje więcej czasu. Oświadczenie od Naughty Dog

Na PlayStation Showcase 2023 zabrakło wiadomości ze strony Naughty Dog. Spora część posiadaczy konsol Sony liczyła, że studio podzieli się nowymi informacjami na temat samodzielnej wieloosobowej gry w świecie The Last of Us opartej na trybie Factions. Okazuje się jednak, że na pełnoprawną prezentację wspomnianego tytułu będziemy musieli jeszcze nieco poczekać. Deweloperzy opublikowali bowiem oficjalny komunikat, w którym poinformowano, że The Last of Us Multiplayer potrzebuje więcej czasu.

Naughty Dog nie jest gotowe, by zaprezentować The Last of Us Multiplayer. W produkcji znajduje się również nowa gra single-player

Naughty Dog zdaje sobie sprawę, że wielu graczy z niecierpliwością czeka na prezentację sieciowego spin-offu The Last of Us. Studio podkreśla również, że jest „niesamowicie dumne” z osiągniętych do tej pory postępów. Deweloperzy zaznaczają jednak, że wraz z rozwojem zdano sobie sprawę, co jest najlepsze dla produkcji. Dlatego też zespół postanowił dać grze „więcej czasu”.



Studio zapewniło, że zarówno prace nad The Last of Us Multiplayer, jak i innymi produkcjami znajdującymi się obecnie w produkcji, będą kontynuowane. W opublikowanym komunikacie Naughty Dog potwierdziło również, że pracuje nad „zupełnie nową” grą single-player. Na pierwsze szczegóły dotyczące tajemniczego projektu z pewnością przyjdzie nam jednak nieco poczekać. Na koniec twórcy podziękowali natomiast swoim fanom za wsparcie.

Nad The Last of Us Multiplayer pracuje „niewielka grupa” deweloperów? Twórcy oceniają rzekomo rentowność projektu

Komunikat Naughty Dog skomentował również Jason Schreier. Oświadczenie deweloperów miało zostać rzekomo opublikowane po wysłaniu przez redakcję Bloomberg prośby o komentarz dotyczący aktualnego stanu prac nad sieciowym spin-offem serii The Last of Us. Dziennikarz dodaje również, że studio „znacznie zmniejszyło” zespół odpowiedzialny za rozwój wspomnianego projektu.



Schreier informuje, że według czterech osób zaznajomionych z produkcją, twórcy oceniają obecnie „jakość i długoterminową rentowność” The Last of Us Multiplayer. Źródła dziennikarza potwierdzają także, że nad wspomnianym tytułem pracuje obecnie „niewielka grupa” deweloperów i chociaż gra nie została na ten moment anulowana, to wielu jej twórców zostało przeniesionych do innych projektów.

