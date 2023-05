The Last of Us – w 2. sezonie aktorów czekają "jeszcze trudniejsze zadania"

W niedawnym wywiadzie udzielonym portalowi Deadline (podajemy za serwisem Screen Rant ) przez showrunnera serialu The Last of Us, Craiga Mazina, poznaliśmy kolejne szczegóły na temat drugiego sezonu. Nie ma chyba wątpliwości co do tego, że druga seria odcinków postawiła poprzeczkę bardzo wysoko – ekranizacja zainteresowała widzów z całego świata, a HBO już od samego początku chwaliło się niesamowitymi wynikami oglądalności . Czego więc możemy spodziewać się po kolejnym sezonie?

Co przyniesie 2. sezon serialu The Last of Us?

Mazin razem z Neilem Druckmannem będą kontynuować proces, który rozpoczęto przy okazji pierwszych odcinków. Drugi sezon ma jednak przedstawić bardziej fizyczny i niebezpieczny świat: