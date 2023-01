The Last of Us – drugi odcinek już dostępny. Twórcy przygotowali również zwiastun kolejnego epizodu

Serial The Last of Us okazał się hitem, który przyciągnął przed ekrany rzeszę widzów. HBO ma powody do zadowolenia, a wyniki oglądalności mówią same za siebie. Śpieszymy poinformować, że drugi epizod pierwszego seoznu jest już dostępny. Twórcy podzielili się również trailerem zapowiadającym 3 odcinek. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo.

Wczytywanie ramki mediów.

The Last of Us zwiastun trzeciego odcinka

Zgaduję, że większość z Was nie może doczekać się momentu powrotu z pracy i wieczornego seansu 2. epizodu The Last of Us. W internecie już możemy przeczytać opinie sugerujące, że serial dalej trzyma wysoki poziom, co z pewnością uspokoiło fanów tej opowieści. Warto wspomnieć, że w reżyserię drugiego odcinka zaangażowany był Neil Druckmann, czyli prezes studia Naughty Dog. Firma pogratulowała twórcy reżyserskiego debiutu.



Przypomnijmy, że pierwszy sezon The Last of Us liczy dziewięć odcinków. Kolejne będą pojawiać się co tydzień w poniedziałki.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat ekranizacji słynnej gry wideo, to zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem: Recenzja serialu The Last of Us. Złota formuła ekranizacji gier.