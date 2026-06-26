The Last of Us 2 z trybem wieloosobowym. Fani robią to, czego nie zrobiło Naughty Dog

Tryb wieloosobowy w The Last of Us 2 to nigdy niespełnione marzenie wielu graczy. Mimo zapowiedzi ten nigdy nie został opublikowany.

Możliwe, że niedawno już to pisaliśmy, ale to idealny moment, by zrobić to znowu. Tam, gdzie deweloper nie daje rady, pomoże moder.

Sieciowe The Last of Us 2 – nie od Naughty Dog, a od fanów

To moderzy bowiem zaprezentowali projekt The Last of Us 2 Multiplayer Mod. W jego ramach tryb wieloosobowy został płynnie zintegrowany z menu głównym bazowego The Last of Us 2. Oferuje on przy tym lokacje i wyposażenia znane z przygody dla jednego gracza. Ogólne założenie polega na rywalizacji Abby, Ellie i potencjalnie również innych postaci z serii The Last of Us. Generalnie jednak nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów ponad to, co prezentował kanał Speclizer. Niedawno na przykład na YouTube opublikowano aż 25-minutowy gameplay ze zmaganiami na arenach Custom Map oraz Houses.