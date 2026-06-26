The Last of Us 2 z trybem wieloosobowym. Fani robią to, czego nie zrobiło Naughty Dog

Tryb wieloosobowy w The Last of Us 2 to nigdy niespełnione marzenie wielu graczy. Mimo zapowiedzi ten nigdy nie został opublikowany.
Możliwe, że niedawno już to pisaliśmy, ale to idealny moment, by zrobić to znowu. Tam, gdzie deweloper nie daje rady, pomoże moder.
Sieciowe The Last of Us 2 – nie od Naughty Dog, a od fanów
To moderzy bowiem zaprezentowali projekt The Last of Us 2 Multiplayer Mod. W jego ramach tryb wieloosobowy został płynnie zintegrowany z menu głównym bazowego The Last of Us 2. Oferuje on przy tym lokacje i wyposażenia znane z przygody dla jednego gracza. Ogólne założenie polega na rywalizacji Abby, Ellie i potencjalnie również innych postaci z serii The Last of Us. Generalnie jednak nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów ponad to, co prezentował kanał Speclizer. Niedawno na przykład na YouTube opublikowano aż 25-minutowy gameplay ze zmaganiami na arenach Custom Map oraz Houses.
Na razie modyfikacja wciąż pozostaje nieukończona i na wspomnianych materiałach to niedopracowanie jest jeszcze widoczne. Trudno się jednak dziwić, bo fanowski tryb multiplayer powstaje od stycznia tego roku, a więc od 5 miesięcy. A kiedy nam dane będzie zagrać? Twórcy przyznają, iż celują w premierę we wrześniu tego roku, co oznaczałoby, iż zamkną cały projekt w 8 miesięcy. Warto jednak mieć na uwadze, że wyczekiwać mogą jedynie posiadacze komputerów osobistych, bo to z myślą o nich powstaje ten mod. Nie ma natomiast żadnych konkretnych planów w kwestii wypuszczenia go na PlayStation 5.
GramTV przedstawia:
Przypomnijmy, że samo Naughty Dog pracowało w przeszłości nad trybem sieciowym, znanym pod nazwami The Last of Us Online lub The Last of Us Factions. Ten został jednak skasowany pod koniec 2023 roku – według jednego z byłych pracowników studia sieciowy spin-off był gotowy w 80% i zrezygnowano z niego zaledwie dobę przed jego prezentacją. Sami fani po dziś dzień jednak się z tym nie pogodzili i nawet stworzyli w tym temacie petycję.